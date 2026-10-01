O agronegócio paulista é uma cadeia ampla, que começa no campo, passa pela pesquisa, tecnologia, indústria, comércio e serviços e chega à mesa do consumidor. Por isso, discutir agricultura é também discutir desenvolvimento regional, geração de emprego e renda, inovação, segurança alimentar e sustentabilidade. Essa visão orienta parte importante da minha atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo e está presente no Plano de Ação Parlamentar, com propostas voltadas à modernização da produção, pesquisa, crédito, infraestrutura, conectividade e fortalecimento das cadeias produtivas.

A experiência à frente da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, entre 2021 e 2022, também contribuiu para essa agenda. Naquele período, foram fortalecidas ações como o Melhor Caminho, Rotas Rurais, AgroSP+Seguro, crédito e seguro rural, a reabertura das Casas da Agricultura, assistência técnica e pesquisa agropecuária. No Legislativo, essa atuação se traduz em propostas concretas. Um exemplo é a Lei Estadual nº 17.453/2021, que estabeleceu regras para a manipulação, o beneficiamento e a fiscalização sanitária de produtos de origem animal produzidos artesanalmente, contemplando carnes, leite, ovos, produtos apícolas e pescados.

Outra frente é a pesquisa e a inovação. Em 2023, apresentei emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias para defender recursos para o Agro-SP Sustentável, voltado à geração de conhecimento e tecnologias para inovação no agronegócio. Aproximar instituições científicas e produtores é fundamental para aumentar produtividade e sustentabilidade. Essa agenda também ganhou espaço permanente na Assembleia com a Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista (SP-Agro), da qual sou coordenador, ampliando o diálogo com produtores, entidades, pesquisadores e representantes dos diversos segmentos da cadeia produtiva.