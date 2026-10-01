Na saúde, prometer é simples. Difícil é dizer quanto custa, quem fará, em que prazo e com qual resultado.

A cada eleição, multiplicam-se propostas para reduzir filas, ampliar atendimento, contratar profissionais e melhorar hospitais. Mas política pública exige diagnóstico, orçamento, metas, gestão e avaliação.

Um dos sinais mais objetivos das dificuldades de acesso está no Judiciário. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 663.864 novos processos relacionados à saúde ingressaram na Justiça em 2024, número 92,86% superior ao registrado em 2020. Em 2025, o país terminou o ano com aproximadamente 895 mil processos de saúde ainda em tramitação.