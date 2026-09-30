A morte do estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, após uma discussão de trânsito em Taubaté, é investigada pela Polícia Civil como homicídio. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (30), na avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, no bairro Independência.

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O principal investigado é o bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, que estava em um Jeep Renegade preto. Bruno dirigia um Chevrolet Prisma prata. Segundo o boletim de ocorrência, os dois se envolveram em um desentendimento durante o trajeto no trânsito antes dos disparos.