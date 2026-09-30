Teresinha Guilherme da Silva Sousa

Idade: 100 anos

Falecimento: 30/09/2026

Velório: URBAM Sala 6 — 30/09/2026, das 18h às 13h

Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana — 01/10/2026, às 13h

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Maria Margarete de Oliveira

Idade: 55 anos

Falecimento: 30/09/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 01/10/2026, às 15h