Teresinha Guilherme da Silva Sousa
Idade: 100 anos
Falecimento: 30/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 — 30/09/2026, das 18h às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana — 01/10/2026, às 13h
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Maria Margarete de Oliveira
Idade: 55 anos
Falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 01/10/2026, às 15h
Maria Helena Fernandes Forster
Idade: 0
Falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 01/10/2026, às 16h
Miguel Henrique Fernandes Forster
Idade: 0
Falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 01/10/2026, às 16h
Maria Marta Vieira Santos Alcebiades de Oliveira
Idade: 68 anos
Falecimento: 30/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 — 30/09/2026, das 22h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 01/10/2026, às 10h30
Quiteria Francisco de Araujo
Idade: 75 anos
Falecimento: 30/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 30/09/2026, das 21h30 às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana — 01/10/2026, às 10h
Maria do Carmo Moreira
Idade: 70 anos
Falecimento: 30/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores — 30/09/2026, às 17h
Octavio Marques Flauzino
Idade: 88 anos
Falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 30/09/2026, às 16h40
Alice Macedo
Idade: 82 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas — 30/09/2026, às 16h30
Benedito Bento de Almeida
Idade: 75 anos
Falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana — 30/09/2026, às 16h30
Jose Adilson Fortunato
Idade: 51 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 30/09/2026, às 16h30
Jose Ary Rosa
Idade: 87 anos
Falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek — 30/09/2026, às 16h30
Raphael Italo do Nascimento Batista
Idade: 18 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 2 — 30/09/2026, das 9h30 às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana — 30/09/2026, às 16h
Altamiro Arruda Costa
Idade: 87 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores — 30/09/2026, às 15h
Waldemar Fontela Gonçalves
Idade: 90 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 — 30/09/2026, das 8h às 15h
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí — 30/09/2026, às 15h
Pedro Alves de Farias
Idade: 88 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 4 — 29/09/2026, das 23h às 14h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 30/09/2026, às 14h30
Francisco Cardoso da Silva
Idade: 85 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas — 30/09/2026, às 14h
Conrado da Silva Andrade
Idade: não informada
Falecimento: 29/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores — 30/09/2026, às 13h30
Tales Fernando Ferreira dos Santos
Idade: 29 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier — 30/09/2026, às 12h30
Irene Conejo Santos
Idade: 92 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 29/09/2026, das 18h30 às 10h30
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí — 30/09/2026, às 10h30
Jediael Alves de Oliveira
Idade: 48 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 — 29/09/2026, das 22h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina/Santana — 30/09/2026, às 10h
Luiz Fernando da Silva (despójos)
Idade: 52 anos
Falecimento: 16/06/2023
Velório: não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 30/09/2026, às 9h30
Brigida Maria de Jesus
Idade: 68 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 30/09/2026, às 9h30
Cleonice Ribeiro Ferreira
Idade: 71 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 2 — 29/09/2026, das 18h às 9h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 30/09/2026, às 9h
Darlan William Mattos Reis
Idade: 56 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso — 30/09/2026, às 8h30
Jose da Silva Paschoal
Idade: 73 anos
Falecimento: 29/09/2026
Velório: Residência
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro — 30/09/2026, às 8h