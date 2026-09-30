Um caminhão capotou na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Caraguatatuba, na tarde desta quarta-feira (30), e deixou um homem de 38 anos ferido. O acidente ocorreu por volta das 14h20, no km 81, na região do bairro Rio do Ouro.
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A vítima ficou presa às ferragens do veículo após o capotamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o desencarceramento com o uso de técnicas e equipamentos de salvamento veicular.
Após ser retirada do caminhão com segurança, a vítima foi entregue à equipe da Concessionária Tamoios, que realizou o transporte e a encaminhou aos cuidados da equipe médica.
A Estação de Bombeiros de Caraguatatuba, a Concessionária Tamoios e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram mobilizados para o atendimento da ocorrência.
O local ficou sob os cuidados do policiamento rodoviário. Até a última atualização, não havia informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as circunstâncias que provocaram o capotamento.