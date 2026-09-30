A Farma Conde inicia outubro com uma nova campanha promocional que reforça um dos principais pilares da rede: oferecer preços acessíveis em produtos de grande procura. No mês em que celebra 33 anos de fundação, a companhia lança uma seleção especial de ofertas com medicamentos a partir de R$ 0,75, além de descontos em fraldas, sabonetes, perfumaria, higiene e outros itens presentes no dia a dia das famílias.

A ação reúne produtos selecionados entre os campeões de venda da rede e foi construída a partir de negociações realizadas com parceiros da indústria, o que permitiu à Farma Conde ampliar descontos e apresentar condições mais agressivas ao consumidor durante o período.

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Entre os destaques da campanha está o selo ‘Pode Pesquisar’. Em determinados produtos selecionados, levantamentos realizados pela rede apontam diferenças que podem chegar a cerca de 50% em relação a preços encontrados em concorrentes do varejo, considerando o período e as condições pesquisadas.



Para Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da Farma Conde, a campanha reforça uma característica que acompanha a empresa desde o início da sua trajetória.



“A Farma Conde nasceu com o propósito de estar perto das pessoas e tornar o cuidado mais acessível. Quando dizemos ‘Pode Pesquisar’, estamos convidando o cliente a comparar e fazer uma escolha consciente. Trabalhamos muito junto à indústria para construir uma campanha forte, com produtos que fazem parte da rotina das famílias e preços que realmente façam diferença no orçamento”, afirma Claudia.



Parte dos produtos da ação mensal da Farma Conde

Preço como protagonista



A campanha de outubro terá presença nas lojas físicas e nos canais digitais da companhia, com destaque para produtos de alta demanda e ofertas desenvolvidas especialmente para o período.

A estratégia também busca fortalecer a percepção da Farma Conde como uma rede de preço popular de verdade, colocando o valor dos produtos no centro da comunicação.

Medicamentos de uso recorrente, genéricos, fraldas, itens de higiene, sabonetes e produtos de perfumaria estão entre as categorias contempladas. As ofertas variam conforme produto, disponibilidade, região e período da campanha.

“Chegar aos 33 anos mantendo essa proximidade com o cliente é motivo de muito orgulho. Crescemos, ampliamos nossa presença e incorporamos novas tecnologias, mas continuamos olhando para aquilo que sempre foi essencial: cuidar bem e oferecer condições que caibam no bolso das pessoas”, completa Claudia Conde.

33 anos de história

Com mais de 300 unidades e presença em mais de 100 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais, a Farma Conde completa 33 anos ampliando sua atuação tanto no varejo físico quanto nos canais digitais.

Além das lojas, os clientes podem acessar a rede por meio do site, aplicativo, WhatsApp e plataformas de delivery, ampliando as possibilidades de compra e atendimento.

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