Ao atingir 50% do prazo, a construção da nova maternidade de São José dos Campos avançou apenas 23,32%. Os dados, atualizados até a última segunda-feira (28), foram divulgados pela Prefeitura. A obra teve início em 22 de setembro do ano passado e tem previsão de entrega em 12 de setembro do ano que vem.
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Questionada pela reportagem sobre o andamento da obra, a Prefeitura afirmou que "o cronograma global e a data de entrega", em setembro de 2027, "seguem mantidos", e que "a curva financeira inicial absorveu serviços preliminares de terreno, demolições, períodos chuvosos e adequações normais de projetos executivos".
A Prefeitura argumentou ainda que "o avanço físico" da obra foi "expressivo", pois "toda a estrutura de concreto armado já foi concluída e a instalação da cobertura está em andamento, priorizada de forma estratégica para blindar as frentes de trabalho internas contra o impacto das chuvas". "Com a edificação protegida, a execução simultânea de alvenarias, acabamentos e instalações hospitalares, itens de alto valor agregado na planilha, elevará substancialmente o ritmo das medições mensais", completou a administração municipal.
Investimento na nova unidade deve chegar a R$ 140 milhões
A obra é executada pelo consórcio formado pelas empresas Porto Belo, de Goiás, e JF Engenharia, de São Paulo, que venceu a licitação realizada pela Prefeitura em 2025. A construção deve custar R$ 77,468 milhões, sendo R$ 60 milhões do governo federal, via Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), e R$ 17,468 milhões do município.
Quando a unidade ficar pronta, deve receber mais R$ 60 milhões de investimentos em equipamentos, também com apoio do governo federal. A nova maternidade terá UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) materna e neonatal, serviços ambulatoriais e de pronto atendimento obstétrico, centro obstétrico completo, com áreas para pré-parto, parto e puerpério, além de casa de apoio para gestantes, puérperas e bebês de alto risco, com suporte e acolhimento.
O hospital materno-infantil terá 150 leitos e ocupará uma área total de 18,6 mil metros quadrados, somando edificação (10,1 mil metros quadrados), paisagismo e estacionamento. A unidade está sendo construída na Rua Ricardo Edwards, na Vila Industrial, ao lado do Teatrão, nas proximidades do HM (Hospital Municipal). O espaço era ocupado, anteriormente, pelo Tiro de Guerra.
Atualmente, São José tem apenas uma maternidade pública, no próprio HM, na Vila Industrial, com 76 leitos e média de 500 partos mensais. A nova unidade reunirá todos os serviços que hoje são prestados para gestantes no HM. Já o espaço do HM em que atualmente funciona a maternidade, com 2.500 metros quadrados, deve ser usado para a abertura de 80 novos leitos.