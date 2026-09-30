Ao atingir 50% do prazo, a construção da nova maternidade de São José dos Campos avançou apenas 23,32%. Os dados, atualizados até a última segunda-feira (28), foram divulgados pela Prefeitura. A obra teve início em 22 de setembro do ano passado e tem previsão de entrega em 12 de setembro do ano que vem.

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Questionada pela reportagem sobre o andamento da obra, a Prefeitura afirmou que "o cronograma global e a data de entrega", em setembro de 2027, "seguem mantidos", e que "a curva financeira inicial absorveu serviços preliminares de terreno, demolições, períodos chuvosos e adequações normais de projetos executivos".