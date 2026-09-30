Um jovem de 23 anos morreu após ser baleado durante uma discussão de trânsito na manhã desta quarta-feira (30), na avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, em Taubaté. A vítima foi identificada como Bruno Hashimura San Juliano, que seria estudante de medicina.
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O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio. O boletim de ocorrência aponta o bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, como autor. Uma pistola Taurus calibre .380, relacionada ao homem, foi apreendida pela polícia.
Segundo as informações levantadas durante a ocorrência, Bruno estava em um Chevrolet Prisma prata, enquanto Marcos dirigia um Jeep Renegade preto. Os dois veículos foram registrados no boletim de ocorrência.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h para atender à ocorrência. Bruno foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas relataram ter ouvido disparos e encontrado a vítima caída na calçada. A área foi isolada para os trabalhos de perícia, e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.
Defesa alega legítima defesa
O advogado Cláudio Rodrigues, que representa Marcos, apresentou em entrevista ao G1 uma versão diferente sobre o início da discussão. Segundo a defesa, o cliente teria sido fechado pelo motorista do Prisma durante o trânsito e, posteriormente, teria acreditado que Bruno estava armado.
Ainda conforme o advogado, o objeto que teria sido mostrado pela vítima era uma faca. A defesa afirma que Marcos teria se identificado como militar e ordenado que Bruno saísse do veículo.
A Polícia Civil deverá apurar a dinâmica da discussão, as circunstâncias do disparo e os elementos que possam esclarecer a sequência dos acontecimentos.
O boletim de ocorrência registra a apreensão de uma pistola Taurus, calibre .380, vinculada a Marcos Paulo Fujarra de Oliveira. O documento informa ainda que a arma foi encaminhada para as providências relacionadas à ocorrência.