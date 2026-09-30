Um jovem de 23 anos morreu após ser baleado durante uma discussão de trânsito na manhã desta quarta-feira (30), na avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, em Taubaté. A vítima foi identificada como Bruno Hashimura San Juliano, que seria estudante de medicina.

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O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio. O boletim de ocorrência aponta o bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, como autor. Uma pistola Taurus calibre .380, relacionada ao homem, foi apreendida pela polícia.