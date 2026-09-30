A Patrulha Maria da Penha, de São José dos Campos, passará por uma reestruturação no modelo de atendimento às ocorrências de violência doméstica e violência contra a mulher.

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Com a mudança, a patrulha terá uma unidade dentro da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José, passando a atuar em parceria com a Polícia Civil, além da GCM (Guarda Civil Municipal). Os acionamentos via telefone continuam.