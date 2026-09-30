30 de setembro de 2026
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SEGURANÇA

Patrulha Maria da Penha passa por reestruturação em São José

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Cláudio Viera/PMSJC
Grupamento da GCM atua na Patrulha Maria da Penha em São José
Grupamento da GCM atua na Patrulha Maria da Penha em São José

A Patrulha Maria da Penha, de São José dos Campos, passará por uma reestruturação no modelo de atendimento às ocorrências de violência doméstica e violência contra a mulher.

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Com a mudança, a patrulha terá uma unidade dentro da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José, passando a atuar em parceria com a Polícia Civil, além da GCM (Guarda Civil Municipal). Os acionamentos via telefone continuam.

"A Patrulha Maria da Penha, nos próximos dias, já estamos iniciando uma obra lá na DDM para que a Patrulha fique lá fisicamente, também nos atendimentos diretos em apoio à Delegacia da Mulher. A gente entende que isso vai ser um ciclo extremamente importante dentro do acompanhamento tanto da mulher e tanto do agressor", disse Rafael Silva, secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos.

O trabalho era limitado ao acompanhamento das vítimas determinadas pela Promotoria do Ministério Público.

Agora, o primeiro atendimento e o acompanhamento seguirão com a equipe, em um ciclo completo de atendimento à vítima, incluindo o apoio de outros órgãos.

A nova estrutura tem como objetivo integrar a atuação das forças de segurança no atendimento às ocorrências relacionadas à violência contra a mulher e à violência doméstica.

A alteração foi anunciada durante a 3ª reunião da Força-Tarefa São José Unida de 2026, realizada na manhã desta quarta-feira (30), no Paço Municipal (foto abaixo).

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