Uma família de São José dos Campos vive momentos de angústia e pede o apoio da comunidade para localizar a jovem Ana Luiza de Couto Bastos, de 16 anos. A estudante desapareceu por volta das 18h20 de terça-feira (29), no momento em que saía da Escola Estadual Valmar Lourenço Santiago, localizada no bairro Campos de São José, na zona leste da cidade.

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Ana Luiza foi vista no local acompanhada de dois colegas, mas não retornou para casa e não deu mais notícias. No momento do desaparecimento, a adolescente usava roupas pretas e tênis marrom, além de carregar uma mochila roxa da marca Risca.