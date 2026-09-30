Uma família de São José dos Campos vive momentos de angústia e pede o apoio da comunidade para localizar a jovem Ana Luiza de Couto Bastos, de 16 anos. A estudante desapareceu por volta das 18h20 de terça-feira (29), no momento em que saía da Escola Estadual Valmar Lourenço Santiago, localizada no bairro Campos de São José, na zona leste da cidade.
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Ana Luiza foi vista no local acompanhada de dois colegas, mas não retornou para casa e não deu mais notícias. No momento do desaparecimento, a adolescente usava roupas pretas e tênis marrom, além de carregar uma mochila roxa da marca Risca.
A apreensão dos parentes aumenta a cada hora sem respostas, e qualquer detalhe pode ser fundamental para ajudar nas buscas.
“Ela continua desaparecida. Ela saiu da escola sozinha. As câmeras da escola mostraram que ela saiu sozinha da escola, só que uma colega dela a viu um pouco mais para frente na companhia de dois rapazes, e depois disso a gente não teve mais notícias dela”, disse a mãe, Jéssica Couto, que procurou a delegacia nesta quarta-feira (30).
“Uma colega minha a viu por volta de 7 e pouco da noite, descendo sentido [ao bairro] SetVille”, completou a mãe.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Ana Luiza pode entrar em contato diretamente com a família pelo telefone (12) 98148-7252 (falar com Jessica Couto) ou (12) 98210-5307, ou ainda acionar a Polícia Militar pelo 190.