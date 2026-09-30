Uma briga de trânsito na Avenida do Povo, em Taubaté, terminou com um homem morto a tiros na manhã desta quarta-feira (30).
Segundo as informações iniciais, a discussão envolveu um Jeep Renegade preto e um Chevrolet Siena prata na Avenida Professor Walter Thaumaturgo. O motorista do Renegade teria disparado contra um dos ocupantes do Siena.
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A vítima recebeu socorro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levada ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil deve apurar a autoria, a dinâmica do crime e o motivo do desentendimento.
Equipes da Polícia Militar, do Samu e da Polícia Científica foram mobilizadas para um dos principais corredores urbanos da cidade. A PM isolou a área para preservar vestígios que ajudem a reconstituir o crime, enquanto a Polícia Científica iniciava os trabalhos periciais.
Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação sobre a identidade da vítima nem sobre o paradeiro do motorista do Jeep Renegade.
Como aconteceu a briga de trânsito na Avenida do Povo?
As primeiras informações indicam um desentendimento entre ocupantes de dois veículos, um Jeep Renegade preto e um Chevrolet Siena prata, na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo.
Durante a discussão, o motorista do Renegade teria sacado uma arma e atirado contra um dos ocupantes do Siena. O que ocorreu antes dos tiros ainda não foi esclarecido. Não há confirmação sobre onde a discussão começou, o que a provocou ou quantos disparos foram feitos. Esses pontos devem ser investigados pela Polícia Civil.
O homem baleado chegou a ser socorrido?
O Samu atendeu a vítima após os disparos e a levou ao Hospital Regional de Taubaté. Mesmo com o atendimento médico, o homem morreu.
A identidade da vítima não foi oficialmente confirmada, e não há detalhes públicos sobre o número de ferimentos ou as regiões do corpo atingidas.
O motorista do Jeep Renegade foi localizado?
Até o momento das informações iniciais, não. Por isso, a autoria do crime é tratada como informação preliminar.
A Polícia Civil deve analisar depoimentos, imagens de câmeras, laudos periciais e outros dados que permitam identificar o responsável e esclarecer sua participação. A Avenida do Povo e as vias próximas concentram estabelecimentos e imóveis que podem ter sistemas de monitoramento. Até esta publicação, porém, não havia confirmação de que alguma gravação dos disparos tivesse sido localizada ou entregue à polícia.
O que a perícia procura esclarecer?
O trabalho pericial pode revelar elementos importantes para reconstruir a sequência dos fatos. Entre os vestígios com potencial relevância estão cápsulas, marcas nos veículos, a posição dos automóveis e outros indícios encontrados na cena.
A análise também pode ajudar a definir de onde partiram os disparos e onde estavam as pessoas no momento do ataque. A PM preservou o local justamente para permitir esse trabalho, e a conclusão sobre a dinâmica dependerá do cruzamento desses dados com os demais elementos da investigação.