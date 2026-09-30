Uma briga de trânsito na Avenida do Povo, em Taubaté, terminou com um homem morto a tiros na manhã desta quarta-feira (30).

Segundo as informações iniciais, a discussão envolveu um Jeep Renegade preto e um Chevrolet Siena prata na Avenida Professor Walter Thaumaturgo. O motorista do Renegade teria disparado contra um dos ocupantes do Siena.

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