A nova Unidade Básica de Saúde Cidade Jardim, em Pindamonhangaba, já está com as obras em estágio avançado e entrará em funcionamento em breve. Com investimento de R$ 1,9 milhão em recursos municipais e emendas impositivas, o local foi projetado para atender 3,5 mil pessoas por mês, beneficiando os bairros Cidade Jardim, Jardim Princesa, Lago Azul, Mossoró e região.
A estrutura tem 478 m² de área construída e está localizada na rua Pedro Costa Terclaves, em área de 1.400 m².
Estão sendo finalizadas as instalações elétricas e, na sequência, serão realizados os fechamentos com vidro, seguidos pela instalação de louças, metais e bancadas em inox. Na área externa, ainda serão implantados a grama e os serviços de paisagismo e jardinagem, além da execução dos últimos detalhes da obra.
O imóvel contará com cinco consultórios médicos e um odontológico, além de salas de inalação, esterilização e vacinação, espaços para administração, recepção e sala de espera, depósito, copa, refeitório e vestiário com sanitários.
De acordo com a Prefeitura, a UBS integra o programa de investimentos para ampliar, reformar e modernizar os serviços de saúde em diferentes regiões do município, fortalecendo a estrutura da rede municipal e melhorando as condições de atendimento à população.