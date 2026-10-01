A nova Unidade Básica de Saúde Cidade Jardim, em Pindamonhangaba, já está com as obras em estágio avançado e entrará em funcionamento em breve. Com investimento de R$ 1,9 milhão em recursos municipais e emendas impositivas, o local foi projetado para atender 3,5 mil pessoas por mês, beneficiando os bairros Cidade Jardim, Jardim Princesa, Lago Azul, Mossoró e região.

A estrutura tem 478 m² de área construída e está localizada na rua Pedro Costa Terclaves, em área de 1.400 m².

Estão sendo finalizadas as instalações elétricas e, na sequência, serão realizados os fechamentos com vidro, seguidos pela instalação de louças, metais e bancadas em inox. Na área externa, ainda serão implantados a grama e os serviços de paisagismo e jardinagem, além da execução dos últimos detalhes da obra.