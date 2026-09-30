Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada sem a cabeça na Cruz do Chilão, no bairro Santa Helena, em Cuiabá (MT). A escultura foi localizada danificada na sexta-feira (25), e o caso ganhou repercussão após imagens do local serem divulgadas.
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A Polícia Civil informou que, até a última atualização, não havia localizado registro da ocorrência. Também não havia informações sobre quem danificou a imagem ou sobre as circunstâncias do vandalismo.
A Arquidiocese de Cuiabá divulgou uma nota de repúdio ao episódio. A instituição classificou o caso como uma agressão a um símbolo de fé e afirmou rejeitar qualquer forma de intolerância religiosa, vandalismo ou violência motivada por questões religiosas.
A Cruz do Chilão é considerada um marco da religiosidade popular de Cuiabá. O espaço reúne elementos da tradição católica e de manifestações culturais de povos de matriz africana e integra a memória histórica, religiosa e cultural da cidade.
Na nota, a Arquidiocese lembrou que a liberdade de consciência e de crença, assim como o livre exercício dos cultos religiosos, são direitos garantidos pela Constituição Federal.
A instituição afirmou ainda que atos de intolerância, discriminação e violência motivados por religião podem configurar crimes e devem ser investigados pelas autoridades.
A Arquidiocese também defendeu a identificação dos responsáveis e a adoção das medidas cabíveis. “Repudiamos toda forma de intolerância religiosa, vandalismo e violência contra símbolos de fé”, afirmou a instituição.