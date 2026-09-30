Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada sem a cabeça na Cruz do Chilão, no bairro Santa Helena, em Cuiabá (MT). A escultura foi localizada danificada na sexta-feira (25), e o caso ganhou repercussão após imagens do local serem divulgadas.

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A Polícia Civil informou que, até a última atualização, não havia localizado registro da ocorrência. Também não havia informações sobre quem danificou a imagem ou sobre as circunstâncias do vandalismo.