Nelson Antônio Mathídios dos Santos, ex-prefeito de Guaratinguetá, morreu aos 84 anos na madrugada desta quarta-feira (30). Segundo familiares, ele dormiu e não acordou. As causas da morte não foram informadas.
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Ainda não há informações sobre o local e o horário do velório e do sepultamento. Nelson deixa família, filhos e netos.
Naturalmente ligado à vida pública e empresarial de Guaratinguetá, o comerciante Nelson Mathídios foi prefeito do município entre 1º de janeiro de 1993 e 31 de dezembro de 1996.
Antes de chegar ao comando da Prefeitura, teve atuação no comércio da cidade. Entre 1974 e 1983, presidiu o Sindicato do Comércio Varejista de Guaratinguetá, entidade que também teve participação em iniciativas voltadas à formação profissional no município.
Atuação na implantação do Senac
Nelson Mathídios teve participação na história da implantação do Senac em Guaratinguetá. Em 23 de agosto de 1982, esteve presente no lançamento da pedra fundamental da unidade da instituição na cidade, representando o Sindicato do Comércio Varejista como presidente. Na época, também integrava o Conselho Regional do Senac São Paulo.
No ano seguinte, em 1983, Nelson foi aprovado como patrono do Centro de Desenvolvimento Profissional de Guaratinguetá, primeira denominação da unidade do Senac no município.
A instituição completou 40 anos de atividades em Guaratinguetá em 2023.
Atuação após a Prefeitura
Mesmo depois de deixar o cargo de prefeito, Nelson Mathídios continuou ligado à administração pública e à articulação de projetos para Guaratinguetá.
Em 2011, atuou como assistente técnico de gabinete na Prefeitura. Entre as atribuições estava a intermediação de demandas relacionadas à infraestrutura e ao turismo religioso do município junto à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).
Livro sobre a trajetória
A trajetória de Nelson Mathídios também foi registrada em livro. Em 30 de junho de 2023, foi lançado no Senac de Guaratinguetá o livro “Melhor do que eu mereço: Nelson Mathídios”, escrito pela professora e escritora Cida Mathídios.
A publicação reuniu aspectos da trajetória pessoal e da atuação de Nelson, que marcou a vida pública e empresarial de Guaratinguetá ao longo de décadas.