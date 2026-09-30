Nelson Antônio Mathídios dos Santos, ex-prefeito de Guaratinguetá, morreu aos 84 anos na madrugada desta quarta-feira (30). Segundo familiares, ele dormiu e não acordou. As causas da morte não foram informadas.

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Ainda não há informações sobre o local e o horário do velório e do sepultamento. Nelson deixa família, filhos e netos.