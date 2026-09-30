O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu nesta terça-feira (29) liberar uma postagem da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) que mencionou a polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida.

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Mendonça aceitou recurso protocolado pela deputada para rever sua decisão que determinou a retirada da publicação.