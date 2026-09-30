O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de aumento da instabilidade nesta quarta-feira (30), com possibilidade de pancadas de chuva, raios e ventos fortes ao longo do dia. A mudança no tempo está associada à atuação de um cavado meteorológico e à aproximação de uma frente fria pelo estado de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A região começou a manhã com temperaturas amenas, bastante nebulosidade e registros de chuva em alguns pontos. Também houve ocorrência de névoa e nevoeiro em áreas da faixa leste, principalmente durante as primeiras horas do dia. A tendência é que esse fenômeno diminua com o avanço do aquecimento solar.