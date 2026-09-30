O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de aumento da instabilidade nesta quarta-feira (30), com possibilidade de pancadas de chuva, raios e ventos fortes ao longo do dia. A mudança no tempo está associada à atuação de um cavado meteorológico e à aproximação de uma frente fria pelo estado de São Paulo.
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A região começou a manhã com temperaturas amenas, bastante nebulosidade e registros de chuva em alguns pontos. Também houve ocorrência de névoa e nevoeiro em áreas da faixa leste, principalmente durante as primeiras horas do dia. A tendência é que esse fenômeno diminua com o avanço do aquecimento solar.
Segundo a previsão, as condições para chuva aumentam principalmente durante a tarde. As pancadas podem ocorrer de forma isolada e vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento que pontualmente podem superar 70 km/h e eventual queda de granizo.
No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a nebulosidade deve permanecer mais presente ao longo do dia. Mesmo com a possibilidade de chuva, o tempo deve ficar abafado, com temperaturas elevadas.
Chuva já foi registrada na região
Entre os municípios do Vale do Paraíba, São José dos Campos registrou 14 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo os dados coletados às 7h20 desta quarta-feira.
Também foram registrados 10 milímetros em Lagoinha e 7 milímetros em São Luís do Paraitinga. No Litoral Norte, Ubatuba acumulou 6 milímetros no período.
O maior volume entre os pontos monitorados foi registrado em Itapirapuã Paulista, com 53 milímetros.
Temperaturas
A previsão indica máximas entre 26°C e 32°C nas regiões da faixa leste do Estado, onde estão o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. No interior paulista, as temperaturas podem chegar a 33°C ou 35°C.
Em Campos do Jordão, a mínima registrada nesta quarta-feira foi de 14,7°C, às 7h20, segundo o Inmet.
A orientação é para atenção durante as pancadas de chuva, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos, quedas de árvores e interrupções provocadas por ventos fortes.