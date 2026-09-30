Um incêndio atingiu uma fábrica de papel na rua Maria Osória Nogueira, no bairro Cidade Salvador, em Jacareí, na manhã desta quarta-feira (30). As chamas também atingiram um veículo que estava estacionado no interior do imóvel.

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A ocorrência foi registrada por volta das 5h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar e extinguir o fogo sem que as chamas se alastrassem para áreas vizinhas. Após o rescaldo, o local foi deixado em segurança aos cuidados do policiamento.