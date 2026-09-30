Um homem foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Cachoeira Paulista. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (29) e resultou na apreensão de mais de 10 kg de cocaína e uma arma.

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De acordo com a polícia, uma equipe da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizava patrulhamento no bairro Margem Esquerda quando o suspeito foi abordado.