30 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Homem armado é preso com mais de 10 kg de cocaína na região

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensão de arma e cocaína em Cachoeira Paulista
Apreensão de arma e cocaína em Cachoeira Paulista

Um homem foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Cachoeira Paulista. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (29) e resultou na apreensão de mais de 10 kg de cocaína e uma arma.

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De acordo com a polícia, uma equipe da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizava patrulhamento no bairro Margem Esquerda quando o suspeito foi abordado.

Com ele, foram localizados 10,436 kg de cocaína, duas embalagens contendo pinos vazios e apetrechos utilizados para o preparo de drogas.

Além do material, ele estava armado com um revólver calibre .38 com seis munições intactas. Um aparelho celular também foi apreendido.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

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