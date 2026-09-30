30 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem ameaça companheira de morte e é preso em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá. A ação ocorreu na noite de terça-feira (29).

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Policiais militares foram acionados via 190. No local, em contato com a vítima, ouviram relatos de ameaças de morte feitas pelo suspeito, que foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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