Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá. A ação ocorreu na noite de terça-feira (29).

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Policiais militares foram acionados via 190. No local, em contato com a vítima, ouviram relatos de ameaças de morte feitas pelo suspeito, que foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.