São José dos Campos tem 113 vagas de emprego disponíveis para quem tem ensino fundamental completo ou incompleto. As oportunidades são mediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e abrangem diferentes áreas de atuação, como construção civil, serviços gerais, alimentação, transporte, limpeza, indústria e atendimento.

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Vagas

A função de atendente de lanchonete apresenta o maior número de vagas, com 22 vagas. Entre as atividades previstas estão atendimento ao cliente, manipulação e preparação de alimentos, produção de lanches, limpeza e organização do local.