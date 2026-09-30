São José dos Campos tem 113 vagas de emprego disponíveis para quem tem ensino fundamental completo ou incompleto. As oportunidades são mediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e abrangem diferentes áreas de atuação, como construção civil, serviços gerais, alimentação, transporte, limpeza, indústria e atendimento.
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Vagas
A função de atendente de lanchonete apresenta o maior número de vagas, com 22 vagas. Entre as atividades previstas estão atendimento ao cliente, manipulação e preparação de alimentos, produção de lanches, limpeza e organização do local.
A função de auxiliar de limpeza também se destaca, com 19 vagas disponíveis. As atividades incluem limpeza e organização de ambientes, manutenção das áreas de trabalho e utilização de materiais e técnicas adequados para cada local.
Também há oportunidades para agente de pátio, ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, costurador de lonas e encerados, costureira, eletricista de instalações, jardineiro, motorista de caminhão, pedreiro de acabamento e serralheiro, armador de ferros e pedreiro.
Como se candidatar
Interessados devem comparecer à sede do PAT na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro, em São José dos Campos, de segunda a sexta-feira, até as 16h ou até a última senha.