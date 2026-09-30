O Vale do Paraíba segue sob alerta para a ocorrência de tempestades nesta quarta-feira (30) e na quinta-feira (1º). A previsão é de chuva forte, raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. Os avisos foram emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em meio à passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo e à atuação de um cavado meteorológico. A região também registrou tempestades na terça-feira (29).
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A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça a instabilidade do tempo em todo o estado e ressalta que os acumulados podem ser significativos, aumentando os riscos em algumas regiões. A orientação é manter atenção durante as pancadas mais intensas, que podem provocar alagamentos, enxurradas e queda de galhos e árvores.
Para esta quarta-feira (30), a previsão inclui chuva forte, com possibilidade de pancadas de intensidade moderada a forte, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Em áreas sob alerta de maior severidade, os volumes podem chegar a 60 milímetros por hora ou 100 milímetros ao longo do dia, com ventos de até 100 km/h.
Já para quinta-feira (1º), o Inmet prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Apesar da instabilidade, as temperaturas permanecem elevadas nesta quarta-feira, mantendo a sensação de calor e abafamento. A previsão é de queda mais acentuada das temperaturas na quinta-feira (1º).
O cenário ocorre durante uma primavera sob influência do El Niño, fenômeno climático que pode influenciar a distribuição das chuvas e das temperaturas em diferentes regiões.
Em São Paulo, essa dinâmica pode resultar em condições climáticas distintas no mesmo dia, com áreas de chuva forte e possibilidade de tempestades, enquanto outras localidades registram temperaturas elevadas e baixa umidade.