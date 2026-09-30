O Vale do Paraíba segue sob alerta para a ocorrência de tempestades nesta quarta-feira (30) e na quinta-feira (1º). A previsão é de chuva forte, raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. Os avisos foram emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em meio à passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo e à atuação de um cavado meteorológico. A região também registrou tempestades na terça-feira (29).

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A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça a instabilidade do tempo em todo o estado e ressalta que os acumulados podem ser significativos, aumentando os riscos em algumas regiões. A orientação é manter atenção durante as pancadas mais intensas, que podem provocar alagamentos, enxurradas e queda de galhos e árvores.