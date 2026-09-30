30 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Carreta derrama de bobinas de aço e atinge carro em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Artesp
Carreta derrubou bobinas de aço na pista
Carreta derrubou bobinas de aço na pista

Uma carreta Scania que transportava bobinas de aço se envolveu em um acidente na altura do km 4 da rodovia SPI-117/060, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no fim da manhã de terça-feira (29), no sentido sul, e provocou interdições parciais e totais em uma das alças da via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do Centro de Controle Multimodal da ARTESP, o caminhão trafegava pela faixa da esquerda quando, ao passar por um trecho de curva, a traseira do veículo se deslocou. Com o movimento, parte da carga caiu sobre a mureta de concreto e permaneceu na faixa 1 de rolamento.

Um Toyota Corolla que seguia pela faixa da direita reduziu a velocidade ao perceber a manobra da carreta, mas não conseguiu evitar a colisão com as bobinas de aço. O impacto danificou o vidro da porta do passageiro do automóvel.

O carro conseguiu deixar o local por meios próprios. Já a carreta permaneceu na rodovia para o transbordo da carga, concluído por volta das 19h25. 

A concessionária Ecovias Leste Paulista informou que um caminhão munck esteve no local para auxiliar na operação. Não houve feridos nem registro de congestionamento. 

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários