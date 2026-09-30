Uma carreta Scania que transportava bobinas de aço se envolveu em um acidente na altura do km 4 da rodovia SPI-117/060, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no fim da manhã de terça-feira (29), no sentido sul, e provocou interdições parciais e totais em uma das alças da via.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações do Centro de Controle Multimodal da ARTESP, o caminhão trafegava pela faixa da esquerda quando, ao passar por um trecho de curva, a traseira do veículo se deslocou. Com o movimento, parte da carga caiu sobre a mureta de concreto e permaneceu na faixa 1 de rolamento.
Um Toyota Corolla que seguia pela faixa da direita reduziu a velocidade ao perceber a manobra da carreta, mas não conseguiu evitar a colisão com as bobinas de aço. O impacto danificou o vidro da porta do passageiro do automóvel.
O carro conseguiu deixar o local por meios próprios. Já a carreta permaneceu na rodovia para o transbordo da carga, concluído por volta das 19h25.
A concessionária Ecovias Leste Paulista informou que um caminhão munck esteve no local para auxiliar na operação. Não houve feridos nem registro de congestionamento.