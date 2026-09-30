Uma carreta Scania que transportava bobinas de aço se envolveu em um acidente na altura do km 4 da rodovia SPI-117/060, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no fim da manhã de terça-feira (29), no sentido sul, e provocou interdições parciais e totais em uma das alças da via.

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Segundo informações do Centro de Controle Multimodal da ARTESP, o caminhão trafegava pela faixa da esquerda quando, ao passar por um trecho de curva, a traseira do veículo se deslocou. Com o movimento, parte da carga caiu sobre a mureta de concreto e permaneceu na faixa 1 de rolamento.