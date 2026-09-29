Um policial penal foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa a tiros na noite deste domingo (27). A vítima, Aline Alves Bugni, de 31 anos, foi atingida por disparos dentro de uma residência e morreu no local.

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O crime aconteceu em Cajamar, na Grande São Paulo, na Rua João de Moraes Tavares. O marido da vítima, Felipe Arthur Bugni, de 40 anos, foi detido e levado para a Delegacia de Cajamar.