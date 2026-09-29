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FEMINICÍDIO

Policial penal é preso suspeito de matar esposa a tiros

Por Da Redação | Cajamar
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Policial penal é preso suspeito de matar esposa a tiros
Policial penal é preso suspeito de matar esposa a tiros

Um policial penal foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa a tiros na noite deste domingo (27). A vítima, Aline Alves Bugni, de 31 anos, foi atingida por disparos dentro de uma residência e morreu no local.

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O crime aconteceu em Cajamar, na Grande São Paulo, na Rua João de Moraes Tavares. O marido da vítima, Felipe Arthur Bugni, de 40 anos, foi detido e levado para a Delegacia de Cajamar.

Segundo familiares relataram à polícia, Aline já sofria agressões do marido. O casal estava junto havia cerca de dez anos e tinha uma filha de 9 anos.

Ainda conforme relatos de vizinhos, Aline e Felipe tiveram uma longa discussão no dia do crime. Durante a noite, o policial penal teria efetuado os disparos contra a esposa.

A ocorrência foi registrada pela polícia, que realizou a prisão do suspeito em flagrante. As circunstâncias do crime serão investigadas.

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