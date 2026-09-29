29 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Adeus, Kauã: jovem morre em acidente em rodovia da região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Kauã Vidal foi identificado como a vítima que morreu no acidente envolvendo duas motocicletas
Kauã Vidal foi identificado como a vítima que morreu no acidente envolvendo duas motocicletas

Kauã Vidal foi identificado como a vítima que morreu no acidente envolvendo duas motocicletas no começo da noite desta terça-feira (29), no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba.

A colisão aconteceu na Rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), nas proximidades de um posto de combustíveis. Uma segunda pessoa ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo Samu ao Hospital de Caraguatatuba.

Kauã fazia parte da equipe da Rede Asa Delta e era filho de um sargento aposentado da Polícia Militar.

A morte provocou comoção entre pessoas próximas e colegas de trabalho. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.

Durante o atendimento da ocorrência, equipes de emergência e do DER atuaram no local, e o trânsito precisou ser parcialmente interrompido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários