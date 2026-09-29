Kauã Vidal foi identificado como a vítima que morreu no acidente envolvendo duas motocicletas no começo da noite desta terça-feira (29), no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba.

A colisão aconteceu na Rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), nas proximidades de um posto de combustíveis. Uma segunda pessoa ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo Samu ao Hospital de Caraguatatuba.

Kauã fazia parte da equipe da Rede Asa Delta e era filho de um sargento aposentado da Polícia Militar.