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TRAGÉDIA

Idosa tem orelhas arrancadas após ataque de dois rottweilers

Por Da Redação | Amparo (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Idosa tem orelhas arrancadas após ataque de dois rottweilers
Idosa tem orelhas arrancadas após ataque de dois rottweilers

Uma mulher de 73 anos ficou gravemente ferida após ser atacada por dois cães da raça rottweiler na manhã desta terça-feira (29), no bairro Jardim Cachoeira.

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Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o ataque ocorreu em Amparo, no interior do estado. A vítima sofreu múltiplas lesões, incluindo fraturas e lacerações, e teve as duas orelhas arrancadas pelos animais.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Conforme as informações apuradas pelos agentes, os cães teriam escapado de um imóvel antes de atacar a mulher.

Vítima passou por cirurgia

A idosa foi socorrida e levada para a Santa Casa de Amparo, onde precisou ser encaminhada ao centro cirúrgico.

O estado de saúde é considerado grave. Além das lesões nas orelhas, pescoço e cabeça, a mulher sofreu ferimentos no braço direito. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, existe risco de amputação do membro.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Amparo como lesão corporal e omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Um homem de 43 anos, apontado como responsável pelos dois rottweilers, é investigado. A polícia deverá apurar as circunstâncias em que os animais escaparam do imóvel e chegaram até a vítima.

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