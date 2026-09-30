Uma mulher de 73 anos ficou gravemente ferida após ser atacada por dois cães da raça rottweiler na manhã desta terça-feira (29), no bairro Jardim Cachoeira.
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Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o ataque ocorreu em Amparo, no interior do estado. A vítima sofreu múltiplas lesões, incluindo fraturas e lacerações, e teve as duas orelhas arrancadas pelos animais.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Conforme as informações apuradas pelos agentes, os cães teriam escapado de um imóvel antes de atacar a mulher.
Vítima passou por cirurgia
A idosa foi socorrida e levada para a Santa Casa de Amparo, onde precisou ser encaminhada ao centro cirúrgico.
O estado de saúde é considerado grave. Além das lesões nas orelhas, pescoço e cabeça, a mulher sofreu ferimentos no braço direito. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, existe risco de amputação do membro.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Amparo como lesão corporal e omissão de cautela na guarda ou condução de animais.
Um homem de 43 anos, apontado como responsável pelos dois rottweilers, é investigado. A polícia deverá apurar as circunstâncias em que os animais escaparam do imóvel e chegaram até a vítima.