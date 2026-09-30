Uma mulher de 73 anos ficou gravemente ferida após ser atacada por dois cães da raça rottweiler na manhã desta terça-feira (29), no bairro Jardim Cachoeira.

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Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o ataque ocorreu em Amparo, no interior do estado. A vítima sofreu múltiplas lesões, incluindo fraturas e lacerações, e teve as duas orelhas arrancadas pelos animais.