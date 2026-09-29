Jacareí vai receber a primeira unidade do Max Atacadista, rede que integra o Grupo Muffato. O novo empreendimento será instalado na região oeste da cidade e terá investimento estimado em R$ 65 milhões.

A loja será construída em uma área próxima ao Sesi e à Rodovia Henrique Eroles, entre a Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes e a Rua Antônio Ferreira Rizzini, no bairro São João.

O terreno tem cerca de 20 mil metros quadrados, com previsão de mais de 13 mil metros quadrados de área construída. O projeto também prevê mais de 300 vagas de estacionamento.