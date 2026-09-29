Jacareí vai receber a primeira unidade do Max Atacadista, rede que integra o Grupo Muffato. O novo empreendimento será instalado na região oeste da cidade e terá investimento estimado em R$ 65 milhões.
A loja será construída em uma área próxima ao Sesi e à Rodovia Henrique Eroles, entre a Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes e a Rua Antônio Ferreira Rizzini, no bairro São João.
O terreno tem cerca de 20 mil metros quadrados, com previsão de mais de 13 mil metros quadrados de área construída. O projeto também prevê mais de 300 vagas de estacionamento.
Segundo as informações divulgadas, a implantação da unidade deverá gerar centenas de empregos no município. As obras devem começar após o lançamento oficial do empreendimento.
O diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato, afirmou que a empresa vê potencial de crescimento em Jacareí e destacou a participação da Prefeitura no processo de instalação da unidade.
“Estamos bastante satisfeitos por chegar a Jacareí, uma cidade que tem um grande potencial. A parceria com a Prefeitura foi muito importante durante todo o processo, que resultou na concretização deste projeto. Em breve iniciaremos as obras”, declarou.
Ainda não foram informadas a data prevista para inauguração nem a quantidade exata de vagas de trabalho que serão abertas com a nova unidade.