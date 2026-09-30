As aulas foram suspensas temporariamente em três escolas municipais após crianças apresentarem manchas vermelhas na pele, coceira e febre. A medida foi adotada enquanto os casos são avaliados pelas autoridades de saúde.
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Em Brodowski, no interior de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde criou uma sala de situação e ampliou a quantidade de médicos envolvidos na investigação. Os profissionais fazem o acompanhamento clínico e epidemiológico das crianças.
Segundo relatos publicados por mães nas redes sociais da prefeitura, os sintomas incluem manchas semelhantes a picadas de insetos, coceira e febre. Uma das mães afirmou que uma criança chegou a receber tratamento para uma possível picada de pulga, mas não apresentou melhora com pomada de corticoide e antialérgico.
Doença ainda não foi identificada
Até o momento, a causa dos sintomas e o diagnóstico ainda são desconhecidos. Moradores levantaram a possibilidade de doenças como sarampo ou sarna, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não existem elementos que caracterizem um surto epidemiológico.
Em nota, a pasta informou que novas informações serão divulgadas à medida que os dados coletados permitirem esclarecer a natureza dos casos.
Escolas ficam fechadas até 5 de outubro
A suspensão das atividades nas três escolas municipais vale até 5 de outubro. Durante o período, professores e demais servidores também deverão permanecer afastados das unidades.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a medida busca reduzir a possibilidade de transmissão enquanto os casos são investigados. O acompanhamento dos pacientes continua sendo realizado pelas equipes médicas e epidemiológicas.
A prefeitura não informou, até o momento, quantas crianças apresentaram os sintomas nem se há confirmação de alguma doença específica.