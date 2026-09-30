As aulas foram suspensas temporariamente em três escolas municipais após crianças apresentarem manchas vermelhas na pele, coceira e febre. A medida foi adotada enquanto os casos são avaliados pelas autoridades de saúde.

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Em Brodowski, no interior de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde criou uma sala de situação e ampliou a quantidade de médicos envolvidos na investigação. Os profissionais fazem o acompanhamento clínico e epidemiológico das crianças.