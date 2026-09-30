30 de setembro de 2026
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SAÚDE PÚBLICA

Aulas são suspensas após crianças terem manchas na pele

Por Da Redação | Brodowski (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Aulas são suspensas após crianças terem manchas na pele
Aulas são suspensas após crianças terem manchas na pele

As aulas foram suspensas temporariamente em três escolas municipais após crianças apresentarem manchas vermelhas na pele, coceira e febre. A medida foi adotada enquanto os casos são avaliados pelas autoridades de saúde.

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Em Brodowski, no interior de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde criou uma sala de situação e ampliou a quantidade de médicos envolvidos na investigação. Os profissionais fazem o acompanhamento clínico e epidemiológico das crianças.

Segundo relatos publicados por mães nas redes sociais da prefeitura, os sintomas incluem manchas semelhantes a picadas de insetos, coceira e febre. Uma das mães afirmou que uma criança chegou a receber tratamento para uma possível picada de pulga, mas não apresentou melhora com pomada de corticoide e antialérgico.

Doença ainda não foi identificada

Até o momento, a causa dos sintomas e o diagnóstico ainda são desconhecidos. Moradores levantaram a possibilidade de doenças como sarampo ou sarna, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não existem elementos que caracterizem um surto epidemiológico.

Em nota, a pasta informou que novas informações serão divulgadas à medida que os dados coletados permitirem esclarecer a natureza dos casos.

Escolas ficam fechadas até 5 de outubro

A suspensão das atividades nas três escolas municipais vale até 5 de outubro. Durante o período, professores e demais servidores também deverão permanecer afastados das unidades.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a medida busca reduzir a possibilidade de transmissão enquanto os casos são investigados. O acompanhamento dos pacientes continua sendo realizado pelas equipes médicas e epidemiológicas.

A prefeitura não informou, até o momento, quantas crianças apresentaram os sintomas nem se há confirmação de alguma doença específica.

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