São José dos Campos esteve entre as cidades alvo da Operação Sanakay, deflagrada nesta terça-feira (29) pelo Ministério Público de São Paulo para tentar recuperar valores e bens que teriam sido obtidos por uma quadrilha investigada por golpes de pirâmide financeira.

Ao todo, a Justiça expediu 13 mandados de busca e apreensão contra suspeitos apontados como integrantes da liderança do grupo. As diligências ocorreram na capital paulista, na Região Metropolitana de São Paulo, em São José dos Campos e também no Rio de Janeiro.

Durante a operação, um helicóptero Robinson R66, avaliado em mais de R$ 10 milhões, foi apreendido. Veículos, aparelhos eletrônicos e outros bens também foram recolhidos pelas equipes.