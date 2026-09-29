Moradores de São José dos Campos e de municípios da região receberam, na noite desta terça-feira (29), um alerta de chuva severa emitido pelo sistema de emergência Cell Broadcast. A orientação é para que a população redobre a atenção e adote medidas de proteção diante da possibilidade de condições meteorológicas adversas.
De acordo com o tenente Maxwel Souza, da Defesa Civil, o sistema utiliza a estrutura da telefonia móvel para transmitir os avisos diretamente aos aparelhos localizados nas áreas consideradas de risco.
Segundo ele, São José dos Campos também está incluída na área indicada pelo alerta. A abrangência considera os pontos do município cobertos pela região sinalizada no mapa de risco. Moradores também relataram o recebimento de mensagens por SMS relacionadas ao alerta.
O tenente explicou que os celulares utilizam um sistema dinâmico para se conectar à antena com melhor sinal. Por esse motivo, pessoas que estejam próximas às divisas entre municípios também podem receber alertas destinados a cidades vizinhas.
Os avisos classificados como severos ou extremos pelo Cell Broadcast são enviados sem a necessidade de cadastro prévio. Para receber a mensagem, o aparelho precisa estar ligado, conectado à rede móvel e com sinal 4G ou 5G.
Mesmo celulares configurados no modo silencioso podem emitir o aviso de emergência.
Segundo a Defesa Civil, a finalidade do sistema é alcançar rapidamente o maior número possível de pessoas em áreas que possam ser afetadas por fenômenos meteorológicos severos.
“Nosso objetivo é alertar a população para que todos se protejam”, afirmou o tenente Maxwel Souza.
A recomendação é que os moradores acompanhem os comunicados oficiais e evitem áreas consideradas de risco durante períodos de chuva intensa, especialmente locais sujeitos a alagamentos, enxurradas ou outros tipos de ocorrência.