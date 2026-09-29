Moradores de São José dos Campos e de municípios da região receberam, na noite desta terça-feira (29), um alerta de chuva severa emitido pelo sistema de emergência Cell Broadcast. A orientação é para que a população redobre a atenção e adote medidas de proteção diante da possibilidade de condições meteorológicas adversas.

De acordo com o tenente Maxwel Souza, da Defesa Civil, o sistema utiliza a estrutura da telefonia móvel para transmitir os avisos diretamente aos aparelhos localizados nas áreas consideradas de risco.

Segundo ele, São José dos Campos também está incluída na área indicada pelo alerta. A abrangência considera os pontos do município cobertos pela região sinalizada no mapa de risco. Moradores também relataram o recebimento de mensagens por SMS relacionadas ao alerta.