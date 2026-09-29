O São José lançou a campanha “Orgulho da Cidade”, com o objetivo de mobilizar a torcida e levar as cores da Águia para além das arquibancadas. A iniciativa convida os torcedores a demonstrarem a ligação com o clube também no dia a dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A proposta é que os torcedores do São José usem a camisa do clube no trabalho, na escola e pelas ruas. A campanha também incentiva a presença das cores da Águia em casas e veículos, com bandeiras, adesivos, cachecóis e outros símbolos.