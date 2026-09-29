29 de setembro de 2026
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MARTINS PEREIRA

São José convoca torcida para mostrar orgulho pela Águia

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Torcida do São José
Torcida do São José

O São José lançou a campanha “Orgulho da Cidade”, com o objetivo de mobilizar a torcida e levar as cores da Águia para além das arquibancadas. A iniciativa convida os torcedores a demonstrarem a ligação com o clube também no dia a dia.

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A proposta é que os torcedores do São José usem a camisa do clube no trabalho, na escola e pelas ruas. A campanha também incentiva a presença das cores da Águia em casas e veículos, com bandeiras, adesivos, cachecóis e outros símbolos.

A mobilização também acontece nas redes sociais. Os torcedores podem publicar fotos com a hashtag #OrgulhoDaCidade e marcar o perfil oficial do São José. Algumas das publicações serão compartilhadas pelo clube ao longo dos próximos dias.

Semana decisiva para o São José

A campanha foi lançada em uma semana importante para o clube dentro de campo. No sábado (3), às 19h, o São José recebe o Noroeste no Monumental Martins Pereira, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Paulista. No jogo de ida, houve empate por 1 a 1 e uma vitória simples coloca o time da região na final.

A partida vale uma vaga na decisão do torneio. Além disso, o confronto tem como consequência a garantia de participação em uma competição nacional em 2027 para o clube que avançar à final.

Com a campanha, o São José busca transformar a semana decisiva em uma mobilização também fora do estádio, levando as cores da Águia para diferentes pontos da cidade.

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