O São José lançou a campanha “Orgulho da Cidade”, com o objetivo de mobilizar a torcida e levar as cores da Águia para além das arquibancadas. A iniciativa convida os torcedores a demonstrarem a ligação com o clube também no dia a dia.
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A proposta é que os torcedores do São José usem a camisa do clube no trabalho, na escola e pelas ruas. A campanha também incentiva a presença das cores da Águia em casas e veículos, com bandeiras, adesivos, cachecóis e outros símbolos.
A mobilização também acontece nas redes sociais. Os torcedores podem publicar fotos com a hashtag #OrgulhoDaCidade e marcar o perfil oficial do São José. Algumas das publicações serão compartilhadas pelo clube ao longo dos próximos dias.
Semana decisiva para o São José
A campanha foi lançada em uma semana importante para o clube dentro de campo. No sábado (3), às 19h, o São José recebe o Noroeste no Monumental Martins Pereira, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Paulista. No jogo de ida, houve empate por 1 a 1 e uma vitória simples coloca o time da região na final.
A partida vale uma vaga na decisão do torneio. Além disso, o confronto tem como consequência a garantia de participação em uma competição nacional em 2027 para o clube que avançar à final.
Com a campanha, o São José busca transformar a semana decisiva em uma mobilização também fora do estádio, levando as cores da Águia para diferentes pontos da cidade.