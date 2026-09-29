A Prefeitura de Ubatuba encaminhou à Câmara Municipal uma proposta para aumentar os valores cobrados pela Taxa de Preservação Ambiental, aplicada aos veículos que entram na cidade. O reajuste previsto é de aproximadamente 80,38%.

Pela proposta, a cobrança para carros de passeio, por exemplo, passaria dos atuais R$ 13,86 para R$ 25 por diária. A administração municipal afirma que a atualização foi embasada por um estudo técnico, econômico e ambiental elaborado com dados de agosto de 2025 a julho de 2026, considerando fatores como fluxo de veículos, sazonalidade turística e impactos sobre os serviços ambientais.

Prefeitura Municipal de Ubatuba

O projeto foi encaminhado pela prefeita Flavia Pascoal à Câmara no dia 25 de setembro, com pedido para tramitação em regime de urgência.