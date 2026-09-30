Uma menina de 2 anos morreu após ser atingida na cabeça com um martelo pelo próprio irmão, de 21 anos, na manhã desta segunda-feira (28). O suspeito fugiu após o ataque e é procurado pela Polícia Civil.
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O crime aconteceu em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, dentro de um pequeno barraco de madeira localizado em uma área de invasão na Vila São Jorge. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, a criança brincava com uma mangueira quando foi atacada.
A menina chegou a ser socorrida e levada ao hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O irmão, identificado como Richard Reine Nogueira Santos Passos, de 21 anos, fugiu e passou a ser procurado pelas autoridades.
Peritos da Polícia Científica estiveram no local e encontraram o martelo que teria sido usado no ataque. Um par de chinelos também foi localizado e pode ter sido deixado pelo suspeito durante a fuga.
Polícia investiga circunstâncias
O caso é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). A Polícia Civil busca esclarecer a dinâmica do crime e verificar quem estava responsável pelos cuidados das duas crianças no momento do ataque.
Os investigadores também apuram se os irmãos estavam sozinhos na residência quando a menina foi agredida.
Segundo as informações do caso, apesar de ser maior de idade, o suspeito é considerado incapaz em razão de problemas de saúde mental. A Polícia Civil continua as buscas por Richard. O caso permanece sob investigação.