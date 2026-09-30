Uma menina de 2 anos morreu após ser atingida na cabeça com um martelo pelo próprio irmão, de 21 anos, na manhã desta segunda-feira (28). O suspeito fugiu após o ataque e é procurado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, dentro de um pequeno barraco de madeira localizado em uma área de invasão na Vila São Jorge. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, a criança brincava com uma mangueira quando foi atacada.