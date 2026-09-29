Um homem de 49 anos foi preso nesta terça-feira (29), seis anos após ser acusado de matar a própria esposa com um tiro de espingarda. Uilson Morete Rodrigues era procurado pela Justiça desde 2020 e foi localizado escondido em uma chácara.

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A prisão aconteceu em Chapada dos Guimarães (MT), na região do Monjolo. Uilson é acusado de matar Carla Andreia Monteiro, de 46 anos, em agosto de 2020, em Guarantã do Norte, também no Mato Grosso. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por homicídio.