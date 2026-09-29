Um homem de 49 anos foi preso nesta terça-feira (29), seis anos após ser acusado de matar a própria esposa com um tiro de espingarda. Uilson Morete Rodrigues era procurado pela Justiça desde 2020 e foi localizado escondido em uma chácara.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão aconteceu em Chapada dos Guimarães (MT), na região do Monjolo. Uilson é acusado de matar Carla Andreia Monteiro, de 46 anos, em agosto de 2020, em Guarantã do Norte, também no Mato Grosso. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por homicídio.
A ação foi realizada por uma equipe da Patrulha Maria da Penha, após uma denúncia anônima apontar que um homem procurado pela Justiça estaria escondido em uma propriedade rural. Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram Uilson no quintal da chácara.
Durante a abordagem, os agentes fizeram a checagem dos dados pessoais e confirmaram a existência do mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte. A ordem judicial está relacionada a um processo que tramita desde 2020 e enquadra o caso no artigo 121 do Código Penal, que trata do crime de homicídio.
Segundo o boletim de ocorrência, Uilson se identificou espontaneamente, afirmou que sabia da existência do mandado e confessou aos policiais ter matado a mulher. Ele foi preso e levado à autoridade policial para os procedimentos previstos.
Assassinato ocorreu em 2020
Carla Andreia Monteiro foi morta em 12 de agosto de 2020, no bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte. Na época, informações repassadas à Polícia Militar apontaram que o crime ocorreu depois que a mulher teria preparado as malas para deixar a casa onde vivia com o marido.
Ainda conforme relatos de testemunhas registrados pela polícia, Uilson teria quebrado o cadeado da residência e entrado no imóvel. Antes do disparo, vizinhos relataram ter ouvido o homem dizer uma frase dirigida à vítima.
Na sequência, Carla teria gritado antes de ser atingida pelo tiro de espingarda.
O caso passou a tramitar na Justiça e resultou na expedição do mandado de prisão preventiva contra Uilson. Ele permaneceu foragido até ser localizado nesta terça-feira.