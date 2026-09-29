O ministro Edson Fachin, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), adiou o debate no plenário da Corte sobre a fake news envolvendo Nossa Senhora Aparecida. A análise, que havia sido sinalizada para esta quarta-feira (30), não foi incluída na pauta.

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O caso ganhou repercussão em meio a uma disputa judicial sobre publicações que associavam o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua família à intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. A decisão inicial sobre o conteúdo foi tomada pelo ministro André Mendonça.