Duas pessoas morreram na manhã desta terça-feira (29) após uma colisão frontal entre uma Fiat Strada e uma carreta na BR-364. O acidente aconteceu no km 551 da rodovia e mobilizou equipes de resgate.

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A ocorrência foi registrada em Rosário Oeste, no Mato Grosso, e a Nova Rota do Oeste foi acionada às 10h36. As duas vítimas estavam no veículo utilitário e tiveram os óbitos constatados ainda no local.