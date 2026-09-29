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TRAGÉDIA

Colisão entre carro e carreta deixa dois mortos na estrada

Por Da Redação | Rosário Oeste (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Colisão entre carro e carreta deixa dois mortos na estrada
Colisão entre carro e carreta deixa dois mortos na estrada

Duas pessoas morreram na manhã desta terça-feira (29) após uma colisão frontal entre uma Fiat Strada e uma carreta na BR-364. O acidente aconteceu no km 551 da rodovia e mobilizou equipes de resgate.

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A ocorrência foi registrada em Rosário Oeste, no Mato Grosso, e a Nova Rota do Oeste foi acionada às 10h36. As duas vítimas estavam no veículo utilitário e tiveram os óbitos constatados ainda no local.

A carreta também transportava duas pessoas. Segundo a concessionária responsável pela rodovia, os ocupantes não ficaram feridos e recusaram o encaminhamento para atendimento médico após assinarem um termo de recusa.

A BR-364 permanece interditada nos dois sentidos para a realização da perícia e dos demais procedimentos necessários para apurar as circunstâncias da colisão.

Depois da conclusão dos trabalhos periciais, a Nova Rota do Oeste deverá realizar a remoção dos veículos. A medida é necessária para que o tráfego possa ser liberado.

A ocorrência permanecia em andamento até a publicação desta reportagem, e novas informações podem ser divulgadas pelas autoridades responsáveis.

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