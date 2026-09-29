29 de setembro de 2026
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RUA CERTA

Taubaté lança programa de recapeamento e mira 60 vias na 1ª etapa

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Primeira etapa do Rua Certa deve recapear vias de mais de 20 bairros, como Cecap, Quiririm, Belém, Vila Santa Fé, Jardim Ana Rosa, Parque Três Marias e Jardim Santa Catarina
Primeira etapa do Rua Certa deve recapear vias de mais de 20 bairros, como Cecap, Quiririm, Belém, Vila Santa Fé, Jardim Ana Rosa, Parque Três Marias e Jardim Santa Catarina

Programa
A Prefeitura de Taubaté lançou nessa terça-feira (29) o Rua Certa, novo programa de recapeamento do município que visa recuperar, na primeira fase, 100 mil metros quadrados de pavimentação em diferentes regiões da cidade.

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Primeira etapa
"Nesta primeira etapa, serão contempladas mais de 60 vias em mais de 20 bairros. A relação inclui ruas de regiões como Cecap, Quiririm, Belém, Vila Santa Fé, Jardim Ana Rosa, Parque Três Marias, Jardim Santa Catarina, entre outros", afirmou a Prefeitura, que não divulgou por quanto tempo irá se estender essa primeira etapa.

Recapeamento
Os trabalhos serão executados por uma empresa terceirizada e fiscalizados por técnicos da Secretaria de Obras. A Prefeitura não divulgou o custo do contrato. "As intervenções incluem a recuperação do pavimento de vias que apresentam desgaste provocado pelo tempo, fluxo de veículos e outras intercorrências".

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