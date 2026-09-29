A atleta Katia de Sousa, de Igaratá, conquistou mais um título expressivo para a sua carreira no último final de semana. Competindo na categoria Intermediário Feminino, ela sagrou-se campeã da segunda etapa do Circuito Brasileiro de Wakeboard, disputada entre os dias 24 e 27 de setembro no Lago Paranoá (Parque Deck Norte), em Brasília.

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Com a vitória na capital federal, a atleta mantém 100% de aproveitamento e segue invicta na temporada 2026. Katia lidera o ranking nacional de sua categoria e está a apenas uma etapa de assegurar o título brasileiro do ano.