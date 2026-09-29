A atleta Katia de Sousa, de Igaratá, conquistou mais um título expressivo para a sua carreira no último final de semana. Competindo na categoria Intermediário Feminino, ela sagrou-se campeã da segunda etapa do Circuito Brasileiro de Wakeboard, disputada entre os dias 24 e 27 de setembro no Lago Paranoá (Parque Deck Norte), em Brasília.
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Com a vitória na capital federal, a atleta mantém 100% de aproveitamento e segue invicta na temporada 2026. Katia lidera o ranking nacional de sua categoria e está a apenas uma etapa de assegurar o título brasileiro do ano.
Na final da Bateria 1, Katia De Sousa garantiu o topo do pódio com a pontuação total de 88.00 pontos, superando as concorrentes Giovanna Rezende Pinto (70.00) e Maria Nep Giardi (60.00). Para assegurar a nota dos juízes, a atleta executou manobras de alto grau técnico, com destaque para o TS 360 e o HS Blind.
Além da performance invicta no circuito nacional — no qual já havia vencido a primeira etapa, realizada em Nova Lima (MG) —, Katia vem acumulando títulos regionais em 2026, tendo conquistado o primeiro lugar nas etapas disputadas em Manaus e no Campeonato Brasiliense.
Destaque masculino e decisão em novembro
A região também comemorou o pódio de Rodolfo Anselmo, que garantiu a 3ª colocação em sua respectiva categoria durante o evento em Brasília.
O Circuito Brasileiro de Wakeboard, organizado pela ABW (Associação Brasileira de Wakeboard), é composto por três etapas. A decisão do campeonato e a consolidação do ranking final acontecerão no encerramento da temporada, programado para o final do mês de novembro, na cidade de Ibiúna (SP).