29 de setembro de 2026
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Waldemar morre aos 90 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Waldemar morre aos 90 anos; veja notas de falecimento em SJC
Waldemar morre aos 90 anos; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 90 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 — 30/09/2026, das 8h às 15h
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí — 30/09/2026, às 15h

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Irene Conejo Santos

Idade: 92 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 29/09/2026, das 18h30 às 10h30
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí — 30/09/2026, às 10h30

Jediael Alves de Oliveira

Idade: 48 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 — 29/09/2026, das 22h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, SJC — 30/09/2026, às 10h

Brigida Maria de Jesus

Idade: 68 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC — 30/09/2026, às 9h30

Cleonice Ribeiro Ferreira

Idade: 71 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 2 — 29/09/2026, das 18h às 9h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC — 30/09/2026, às 9h

Jose da Silva Paschoal

Idade: 73 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: Residência
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, SJC — 30/09/2026, às 8h

Joaquim Jose da Silva

Idade: 71 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC — 29/09/2026, às 16h

Maria Aparecida de Moraes

Idade: 60 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 — 29/09/2026, das 4h às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, SJC — 29/09/2026, às 16h

Natalia Moreira Trindade Chagas dos Santos

Idade: 36 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, SJC — 29/09/2026, às 16h

Maria Augusta Moreira Camões

Idade: 86 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC — 29/09/2026, às 16h

Bartolomeu de Assunção

Idade: 91 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 — 29/09/2029, das 8h às 14h
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, SJC — 29/09/2026, às 14h

Dalva Madalena Peneluppi Corrêa

Idade: 75 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores, SJC — 29/09/2026, às 14h

Floriano Grigolette

Idade: 86 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Campo das Oliveiras, Jacareí
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí — 29/09/2026, às 12h30

Anderson Teles Balmant

Idade: 55 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, SJC — 29/09/2026, às 10h30

Faustina de Oliveira dos Santos

Idade: 96 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo, SJC
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, SJC — 29/09/2026, às 9h

Isis Emanuelly Sonnewend Rufino

Idade: 0 anos
Data de falecimento: 26/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC — 29/09/2026, às 8h30

Joao Luiz Teixeira Pinto

Idade: 80 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 28/09/2026, das 17h às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, SJC — 29/09/2026, às 8h

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