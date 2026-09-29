Idade: 90 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 — 30/09/2026, das 8h às 15h
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí — 30/09/2026, às 15h
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Irene Conejo Santos
Idade: 92 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 29/09/2026, das 18h30 às 10h30
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí — 30/09/2026, às 10h30
Jediael Alves de Oliveira
Idade: 48 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 — 29/09/2026, das 22h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, SJC — 30/09/2026, às 10h
Brigida Maria de Jesus
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC — 30/09/2026, às 9h30
Cleonice Ribeiro Ferreira
Idade: 71 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 2 — 29/09/2026, das 18h às 9h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC — 30/09/2026, às 9h
Jose da Silva Paschoal
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: Residência
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, SJC — 30/09/2026, às 8h
Joaquim Jose da Silva
Idade: 71 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, SJC — 29/09/2026, às 16h
Maria Aparecida de Moraes
Idade: 60 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 — 29/09/2026, das 4h às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, SJC — 29/09/2026, às 16h
Natalia Moreira Trindade Chagas dos Santos
Idade: 36 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, SJC — 29/09/2026, às 16h
Maria Augusta Moreira Camões
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC — 29/09/2026, às 16h
Bartolomeu de Assunção
Idade: 91 anos
Data de falecimento: 29/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 — 29/09/2029, das 8h às 14h
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, SJC — 29/09/2026, às 14h
Dalva Madalena Peneluppi Corrêa
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores, SJC — 29/09/2026, às 14h
Floriano Grigolette
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Campo das Oliveiras, Jacareí
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí — 29/09/2026, às 12h30
Anderson Teles Balmant
Idade: 55 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, SJC — 29/09/2026, às 10h30
Faustina de Oliveira dos Santos
Idade: 96 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo, SJC
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, SJC — 29/09/2026, às 9h
Isis Emanuelly Sonnewend Rufino
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 26/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, SJC — 29/09/2026, às 8h30
Joao Luiz Teixeira Pinto
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 28/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 — 28/09/2026, das 17h às 8h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, SJC — 29/09/2026, às 8h