Um mês após o Tribunal de Justiça considerar inconstitucional o pagamento de adicionais de risco de morte e de risco à saúde para cinco cargos da Câmara de Taubaté, a Mesa Diretora apresentou um projeto que visa incorporar o valor dos adicionais aos salários desses cargos.

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O projeto foi protocolado nessa terça-feira (29). A Mesa Diretora é composta atualmente pelos vereadores Bobi (PRD), que é o 1º vice-presidente e está como presidente em exercício; Bilili de Angelis (PP), 2º vice-presidente; Dentinho (PP), 1º secretário; e Ariel Katz (PDT), 2º secretário. O presidente, Richardson da Padaria (União), está licenciado do mandato de vereador. Os cinco parlamentares são da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo).