Mensagens de WhatsApp e fotos guardadas por Alexandre Santini, ex-sócio e antigo amigo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), indicam que o senador e candidato à Presidência da República participou de festas privadas com garotas de programa. O material foi divulgado nesta terça-feira (29) pelo site PlatôBR e citado em reportagem do UOL.

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Segundo a publicação, Santini teria rompido com Flávio Bolsonaro há cerca de três anos, após uma disputa financeira, e procurado Fernanda Bolsonaro, mulher do senador, para relatar os encontros. O ex-sócio teria reunido mensagens e fotografias que, segundo ele, comprovariam a participação do parlamentar nas festas.