Mensagens de WhatsApp e fotos guardadas por Alexandre Santini, ex-sócio e antigo amigo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), indicam que o senador e candidato à Presidência da República participou de festas privadas com garotas de programa. O material foi divulgado nesta terça-feira (29) pelo site PlatôBR e citado em reportagem do UOL.
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Segundo a publicação, Santini teria rompido com Flávio Bolsonaro há cerca de três anos, após uma disputa financeira, e procurado Fernanda Bolsonaro, mulher do senador, para relatar os encontros. O ex-sócio teria reunido mensagens e fotografias que, segundo ele, comprovariam a participação do parlamentar nas festas.
As conversas mostram Santini negociando com uma agenciadora a realização de uma festa em um hotel de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em uma das mensagens, ele menciona a participação de Flávio e pede que o encontro fosse mantido em sigilo por ocorrer durante um período eleitoral.
Mensagens citam festa em hotel no Rio
Na conversa divulgada pelo PlatôBR, Santini chama Flávio de “meu filho” e pergunta à agenciadora se ela poderia providenciar mulheres para uma nova festa.
A mulher questiona quantas participantes seriam necessárias e, em seguida, Santini afirma que seriam três, além da própria agenciadora. Ele também diz que precisaria confirmar data e horário com os amigos e reforça a necessidade de sigilo.
- "Fala bb, tudo bem? Eu estava viajando de férias e voltei hj. Vamos marcar outra festinha igual a do grand hyatt. Com os mesmos amigos meus? meu filho + João Pedro. Vc arruma as meninas?", escreveu Santini, em mensagem por WhatsApp a uma agenciadora.
- "Oie. Td bem? São 3 meninas então? Quando?", diz a agenciadora.
- "Vc e mais 3 meninas. Só preciso confirmar a data e horário com os amigos. Precisa ser tudo sigiloso. Pois nessa época de eleição tá Fodaaaa", escreveu ele.
- "Quer que perfil?", questionou a mulher.
- "Tipo gostosa! Vc conhece o q a gente gosta. Me manda as fotos. Tem q ser novidade. Até amanhã te ligo confirmando o local e data certa. Obrigado bb."
O material, segundo a reportagem, faz parte de um conjunto de registros preservados por Santini durante o período de conflito com o senador. A disputa entre os dois teria começado após o fim de uma sociedade empresarial.
Mensagem atribuída a Flávio cita família
Ainda de acordo com o PlatôBR, Flávio Bolsonaro teria enviado uma mensagem a Santini depois de saber que o ex-sócio havia procurado Fernanda Bolsonaro.
No texto, atribuído ao senador, Flávio afirma que se arrependeu de “muitas escolhas erradas” e pede que Santini deixe de procurar sua mulher. A mensagem também menciona o casamento e a família do parlamentar.
Santini, por sua vez, teria respondido questionando se Flávio havia enviado a mensagem para a pessoa correta. O episódio é apresentado na reportagem como parte do conflito entre os dois antigos sócios e amigos.
- "Não sei o que vc está ganhando querendo destruir meu casamento e minha família, mas saiba que Deus te usou pra me fazer um pai, um marido e uma pessoa melhor. Me arrependi, de verdade, de muitas escolhas erradas que fiz na vida e não vou errar nunca mais com a minha família. Peço que se afaste definitivamente da Fernanda, não ligue mais, não procure mais, arrume outra dentista. Seu contato com ela agora só está fazendo mal a ela. Nunca imaginei que logo vc seria a pessoa a me dar tiro nas costas desse jeito. Vá embora de Brasília, vai viver sua vida, vá ser feliz longe da gente. Espero que um dia vc encontre uma esposa tão maravilhosa pra vc quanto a Fernanda é pra mim, que te de uma família tão maravilhosa quanto a minha e com essa pessoa vc não cometa os mesmos erros que eu cometi. Que vc ame essa pessoa como eu amo a Fernanda! Precisei passar pelo que estou passando pra dar o real valor a coisa mais importante da minha vida: a minha família! Vc não vai conseguir destruir algo que foi Deus que criou, desista. Vou orar pedindo a Deus que vc encontre um rumo na sua vida, pra que vc seja feliz! Abs!"
- "Flávio, você tem noção do que você escreveu, e para quem escreveu? Acredito que tenha mandado para a pessoa errada. Abraço", respondeu Santini.
Campanha ainda não havia se manifestado
O UOL informou que procurou a campanha de Flávio Bolsonaro para obter um posicionamento sobre as mensagens e o conteúdo divulgado pelo PlatôBR. Até a atualização da reportagem, não havia resposta oficial. O veículo também tentou contato com Alexandre Santini.
As informações sobre os encontros são baseadas em mensagens, fotografias e relatos atribuídos a Santini e divulgados pelo PlatôBR. A existência dos registros não constitui, por si só, comprovação independente de todas as alegações feitas pelo ex-sócio.
* Com informações do portal UOL