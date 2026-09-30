São José dos Campos e Taubaté estão entre as 15 cidades com mais empregos gerados no estado de São Paulo no período de janeiro a agosto de 2026, segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

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A maior cidade do Vale do Paraíba aparece na 12ª colocação, com 3.792 empregos gerados no ano. Taubaté é a 13ª cidade mais empregadora do estado, com 3.347 postos de trabalho no ano.