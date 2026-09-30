São José dos Campos e Taubaté estão entre as 15 cidades com mais empregos gerados no estado de São Paulo no período de janeiro a agosto de 2026, segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A maior cidade do Vale do Paraíba aparece na 12ª colocação, com 3.792 empregos gerados no ano. Taubaté é a 13ª cidade mais empregadora do estado, com 3.347 postos de trabalho no ano.
O ranking paulista é liderado pela capital São Paulo (76.608 empregos) e as cidades de Osasco (27.562), Campinas (10.324) e Bauru (8.635).
No geral, o Vale tem quatro cidades entre as 100 que mais geraram empregos nos oito meses de 2026 em todo o estado.
A lista ainda traz Tremembé, com 1.421 empregos no ano e ocupando a 40ª colocação estadual, e Guaratinguetá com 684 postos de trabalho e na 82ª posição do ranking de São Paulo.
Por pouco a região não teve mais três cidades entre as 100 mais empregadoras. Cruzeiro (525 postos de trabalho), Lorena (523) e Aparecida (501) ficaram nas posições de número 104, 105 e 107 da lista estadual, respectivamente.
Saldo negativo
Três cidades da região estão entre as 15 que mais perderam empregos no ano, de janeiro a agosto. Caraguatatuba é a 4ª que mais perdeu postos de trabalho no estado, com saldo de -878.
Ubatuba é a 6ª mais desempregadora de São Paulo, com saldo negativo de 687 postos de trabalho. Jacareí é a 11ª cidade com maior saldo negativo do estado (-426).
A cidade paulista que mais perdeu empregos foi Poá, com saldo de -1.523 postos de trabalho.