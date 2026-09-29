A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) gerou 2.836 empregos com carteira assinada em agosto e anotou aumento de 166% comparado ao saldo de julho, de 1.064.

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Os dados foram divulgados nesta terça-feira (29) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.