A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) gerou 2.836 empregos com carteira assinada em agosto e anotou aumento de 166% comparado ao saldo de julho, de 1.064.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os dados foram divulgados nesta terça-feira (29) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.
Na comparação com agosto de 2025, mês com 2.967 empregos gerados na região, houve redução de 4,42% em agosto de 2026.
O saldo acumulado dos oito meses do ano é de 10.435 empregos, com 223.495 admissões e 213.060 desligamentos. O resultado representa o menor saldo acumulado para o período desde 2020, quando a região perdeu 26.690 empregos de janeiro a agosto, em plena pandemia.
Nos últimos 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026, o saldo da região é positivo em 5.836 postos de trabalho.
A região terminou 2025 com 13.275 empregos gerados, o mais baixo resultado desde 2020, quando foram cortados 14.105 empregos na região em todo o ano.
Cidades
Vinte e nove cidades do Vale tiveram saldo positivo de emprego no ano, com maior saldo em São José dos Campos (3.792), Taubaté (3.347), Tremembé (1.421), Caçapava (767) e Guaratinguetá (684).
Dez cidades da região tiveram saldo negativo nos oito meses do ano, com pior desempenho em Caraguatatuba (-878), Ubatuba (-687), Jacareí (-426), São Sebastião (-329) e Cachoeira Paulista (-79).