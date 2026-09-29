Um caminhão de entrega de materiais de construção se envolveu em um acidente com um carro na tarde desta terça-feira (29), na rodovia Rio-Santos, próximo ao Portal da Tabatinga, na divisa entre Caraguatatuba e Ubatuba, no Litoral Norte.
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Segundo as informações iniciais, o caminhão teria sofrido o estouro de um pneu enquanto trafegava pela rodovia. O motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu um Celta vermelho, que seguia no sentido oposto.
Com a colisão, o caminhão saiu da pista e atingiu a vegetação às margens da rodovia. O carro ficou parado no meio da pista após o impacto.
Um casal que estava no Celta ficou levemente ferido. As vítimas foram atendidas por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
O acidente provocou bloqueio parcial do trânsito no trecho. Equipes da Polícia Rodoviária e dos serviços de emergência foram acionadas para atender a ocorrência e organizar o fluxo de veículos.
As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas. Não há, até o momento, confirmação sobre eventual falha mecânica além do relato inicial sobre o estouro do pneu, nem sobre qualquer possível problema nos freios do caminhão.