Um caminhão de entrega de materiais de construção se envolveu em um acidente com um carro na tarde desta terça-feira (29), na rodovia Rio-Santos, próximo ao Portal da Tabatinga, na divisa entre Caraguatatuba e Ubatuba, no Litoral Norte.

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Segundo as informações iniciais, o caminhão teria sofrido o estouro de um pneu enquanto trafegava pela rodovia. O motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu um Celta vermelho, que seguia no sentido oposto.