29 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

PM prende homem com drogas durante operação na zona leste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas em São José dos Campos
Drogas apreendidas em São José dos Campos

Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (29), no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos. A prisão ocorreu durante uma ação de saturação realizada pela Polícia Militar.

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Segundo a PM, a abordagem aconteceu por volta das 9h40, em uma área de mata na rua Ana Paula Nunes Dutra. Durante a revista, os policiais encontraram uma bolsa com 49 porções de cocaína, 98 porções de maconha e 76 pedras de crack.

Além das drogas, foram apreendidos um celular, um power bank e um carregador.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem já tinha registros criminais por tráfico de drogas e receptação. Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

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