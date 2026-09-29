Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (29), no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos. A prisão ocorreu durante uma ação de saturação realizada pela Polícia Militar.

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Segundo a PM, a abordagem aconteceu por volta das 9h40, em uma área de mata na rua Ana Paula Nunes Dutra. Durante a revista, os policiais encontraram uma bolsa com 49 porções de cocaína, 98 porções de maconha e 76 pedras de crack.