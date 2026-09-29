Uma nova frente fria deve mudar o tempo no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira nos próximos dias. A previsão indica aumento das chuvas entre esta terça-feira (29) e quinta-feira (1º), principalmente na faixa leste do estado de São Paulo, além de queda nas temperaturas.
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Até a chegada da frente fria, o tempo deve continuar abafado na região. A mudança mais significativa é esperada na quinta-feira, quando há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo.
A Defesa Civil está monitorando as condições meteorológicas e as áreas consideradas de risco. Entre as principais preocupações estão alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra, especialmente durante os períodos de chuva mais intensa.
A orientação é evitar atravessar ruas ou trechos alagados e permanecer distante de árvores, postes, torres e estruturas metálicas durante as tempestades. Em caso de granizo, a recomendação é manter portas e janelas fechadas e deixar veículos em locais cobertos.
Com a queda das temperaturas, crianças e idosos também devem receber atenção especial para evitar problemas relacionados ao frio. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193 e a Polícia Militar pelo 190.
Moradores também podem receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil pelo celular. Para isso, basta enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199. Outra opção é baixar o aplicativo Alerta SP.