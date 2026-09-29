Uma nova frente fria deve mudar o tempo no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira nos próximos dias. A previsão indica aumento das chuvas entre esta terça-feira (29) e quinta-feira (1º), principalmente na faixa leste do estado de São Paulo, além de queda nas temperaturas.

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Até a chegada da frente fria, o tempo deve continuar abafado na região. A mudança mais significativa é esperada na quinta-feira, quando há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo.