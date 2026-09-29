A Justiça de São Paulo marcou para 17 de novembro de 2026, às 9h, o júri popular de Mateus de Jesus Sousa, acusado de atropelar e matar quatro pessoas na rodovia Geraldo Scavone (SP-66), em São José dos Campos. O caso aconteceu em setembro de 2017 e o réu responde por homicídio qualificado.

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A decisão foi proferida na última semana pelo juiz Milton Sampaio Neto. O magistrado rejeitou pedidos apresentados pela defesa para a realização de novas diligências, entre elas a formulação de quesitos complementares a peritos e o envio de ofícios ao Instituto de Criminalística, ao Detran e ao órgão responsável pelo monitoramento urbano.