Um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (29), no km 170 da rodovia Rio-Santos (SP-055), entre Cambury e Barra do Sahy, em São Sebastião.

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O veículo saiu da pista e desceu por uma ribanceira após o motorista perder o controle da direção. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre possíveis feridos.