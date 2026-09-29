29 de setembro de 2026
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ACIDENTE

VÍDEO: Motorista perde o controle e carro capota na Rio-Santos

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/@viagemcomidabrasil
Acidente na Rio-Santos
Acidente na Rio-Santos

Um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (29), no km 170 da rodovia Rio-Santos (SP-055), entre Cambury e Barra do Sahy, em São Sebastião.

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O veículo saiu da pista e desceu por uma ribanceira após o motorista perder o controle da direção. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre possíveis feridos.

  • Matéria em atualização

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