Maria Aparecida de Moraes, conhecida como Cidinha Moraes, morreu aos 60 anos nessa segunda-feira (28), em São José dos Campos. Cofundadora e vocalista da banda católica Vida Reluz, a cantora marcou gerações com sua voz e dedicou parte da vida à evangelização por meio da música.

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Cidinha estava em tratamento contra a hepatite C e, após ser hospitalizada, mobilizou uma corrente de oração entre familiares, amigos e integrantes da comunidade católica. A morte foi confirmada pela banda nas redes sociais, que destacou o legado de fé e alegria deixado pela cantora.