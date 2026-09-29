A Concessionária Tamoios abriu vagas de emprego para reforçar as equipes durante a Operação Verão Seguro 2026/27. Os contratos são por período determinado, com início previsto para dezembro de 2026, mas há possibilidade de efetivação após o período de trabalho.

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As oportunidades são para os cargos de Agente de Pedágio e Agente de Tráfego I, com atuação no trecho administrado pela concessionária na Rodovia dos Tamoios. A escala de trabalho será 2x2, com necessidade de disponibilidade para turnos diurnos e noturnos.