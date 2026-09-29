A Concessionária Tamoios abriu vagas de emprego para reforçar as equipes durante a Operação Verão Seguro 2026/27. Os contratos são por período determinado, com início previsto para dezembro de 2026, mas há possibilidade de efetivação após o período de trabalho.
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As oportunidades são para os cargos de Agente de Pedágio e Agente de Tráfego I, com atuação no trecho administrado pela concessionária na Rodovia dos Tamoios. A escala de trabalho será 2x2, com necessidade de disponibilidade para turnos diurnos e noturnos.
Para a vaga de Agente de Pedágio, o profissional será responsável pela arrecadação, prestação de contas e atendimento aos usuários nas praças de pedágio. É necessário ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e residir em Paraibuna ou Jambeiro.
Já o cargo de Agente de Tráfego I envolve atividades operacionais na rodovia, com foco na segurança, fluidez do trânsito e atendimento aos motoristas. Entre os requisitos estão possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria D e morar em Caraguatatuba ou Paraibuna.
Os contratados terão benefícios como convênios médico e odontológico, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte e transporte fretado, seguro de vida, previdência privada e participação nos lucros e resultados (PLR). A lista também inclui apoio psicológico, auxílio-creche e descontos em empresas parceiras.
Os interessados podem se candidatar pelo portal de recrutamento da Concessionária Tamoios (acesse aqui) ou enviar o currículo para selecao@concessionariatamoios.com.br, com o assunto “Operação Verão”.
Benefícios oferecidos: convênio médico e odontológico, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte e transporte fretado, seguro de vida, previdência privada, PLR (Participação nos lucros e resultados), apoio psicológico, auxílio-creche e descontos em empresas parceiras.